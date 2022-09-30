رسمياً.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا - عاجل

وقال بوتين خلال كلمة له في قصر الكرملين، إن "لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون أصبحت مناطق روسية"، وفيما بين أن "ضم هذه المناطق الأربع الجديدة للاتحاد الروسي يعبر عن الإرادة الشعبية للملايين"، أكد أن " خيار الملايين من السكان في هذه المناطق يتحقق بعد كارثة تجزئة الاتحاد السوفييتي".وأضاف، أن "سكان لوغانسك ودونيتسك أصبحوا مواطنين روسيين إلى الأبد بعد تعرضهم لسنوات من الحصار والكراهية"، لافتا إلى أن "الغرب نزع قناعه وأراد إجبارنا على القبول بالقرارات الاستبدادية وإضعافنا وإعادتنا لسنوات الحرب الباردة".وأوضح بوتين، أن "الأوروبيين سعوا للإبقاء على الاستعمار بوسائل جديدة وهم يفرضون الهيمنة على الآخرين تحقيقا لمصالحهم"، مشيرا إلى أن "الغرب يريد أن تتخلى دول وكيانات عن سيادتها ومستعد حتى لاستخدام الإرهاب من أجل مصالحه".وتابع، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا حولا دولا ومدنا إلى أطلال وواشنطن خلفت وراءها جثثا في بلدان عديدة"، مبينا أن "واشنطن تدفع نحو عقوبات ضد روسيا وتضغط على أوروبا للتخلي عن موارد الطاقة الروسية لتهيمن عليها".