تعليق أمريكي مثير يخص النزاع في أوكرانيا

ووفقا للصحيفة، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وأصرت على قيام دول المجتمع بزيادة المساعدة لأوكرانيا.ومن المتوقع أن يناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي حجم المساعدة المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الأوكراني في قمة الأسبوع المقبل في جمهورية التشيك، ووفقا لأحد مصادر الصحيفة، فقد تم إبلاغ دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يحضرون القمة بأنه من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية شهرية لأوكرانيا بنفس المبلغ الذي تكون الولايات المتحدة مستعدة لتقديمه (1.5 مليار دولار). بهدف تغطية النفقات العامة الرئيسية في كييف، وستخصص الأموال أيضا لصيانة المدارس والمستشفيات وشبكة الكهرباء في البلاد.وبحسب مصادر الصحيفة، يعتزم الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن إعادة إعمار أوكرانيا بعد النزاع ومع ذلك، يعتقد دبلوماسيو المجتمع الدولي أن الاحتياجات الحالية لكييف أكثر أهمية.ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.