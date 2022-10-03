حديث أمريكي بشأن تقارير عن تحريك روسيا أسلحة نووية

قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الاثنين، إنه لا تعليق لدى بلاده حيال تقارير بشأن تحريك روسبا أسلحة نووية.



وأكد المسؤول العسكري بحسب "سكاي نيوز عربية"، عدم رصد أي "حشد عسكري روسي جديد في أوكرانيا وعملياتها أصبحت أكثر دفاعية". وكانت الولايات المتحدة حذرت، قبل أيام، روسيا من عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وهددت برد حازم.

