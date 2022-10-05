كييف: الأهداف الروسية على الأراضي الأوكرانية المحتلة مشروعة

قال مساعد كبير للرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء إن أي "أهداف روسية" على الأراضي الأوكرانية المحتلة هي أهداف عسكرية مشروعة، فيما اشار الى ان الهجوم الأوكراني المضاد جزء من حرب دفاعية.





وأضاف: "أي هجوم مضاد واسترداد الأراضي المحتلة يندرج تحت مفهوم الحرب الدفاعية، هذا أمر بديهي لكل من قيادة أوكرانيا وحلفائنا".

وكتب المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك على تويتر: "أي أهداف روسية في الأراضي المحتلة - أهداف عسكرية مشروعة للهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ".وأضاف: "أي هجوم مضاد واسترداد الأراضي المحتلة يندرج تحت مفهوم الحرب الدفاعية، هذا أمر بديهي لكل من قيادة أوكرانيا وحلفائنا".