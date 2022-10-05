كييف: الأهداف الروسية على الأراضي الأوكرانية المحتلة مشروعة

وقال بودولياك في تغريدة على تويتر: "أي أهداف روسية في الأراضي المحتلة أهداف عسكرية مشروعة للهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ".وأضاف: "أي هجوم مضاد واسترداد الأراضي المحتلة يندرج تحت مفهوم الحرب الدفاعية، هذا أمر بديهي لكل من قيادة أوكرانيا وحلفائنا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع يوم الجمعة الماضي على وثيقة "ضم" مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، والمقاطعات هي - دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا.