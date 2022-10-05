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وصف بالغريب.. تعليق جديد من بوتن بشأن أوكرانيا

روسيا - أوكرانيا

2022-10-05 | 10:22
وصف بالغريب.. تعليق جديد من بوتن بشأن أوكرانيا
3,027 مشاهدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في لقاء مع معلمين بثه التلفزيون اليوم الأربعاء، إن روسيا "تكن احتراما كبيرا" للشعب الأوكراني، رغم ما أسماه "بالوضع الحالي".

وفي إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها روسيا جزئيا والتي أعلنها أراضي روسية يوم الجمعة، قال بوتين إنه يتوقع أن يستقر الوضع هناك.

ووقع بوتن، اليوم الأربعاء، قوانين بضم 4 مناطق أوكرانية في روسيا، في خطوة تضع اللمسات الأخيرة على خطوة الدمج التي أقدمت عليها موسكو.

وجاءت الإجراءات الرسمية بعد استفتاءات أجريت في المناطق الأربع ووصفتها أوكرانيا والغرب بغير القانونية.

وتعهدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق اليوم، باسترجاع الأراضي التي استعادتها أوكرانيا مؤخرا، مؤكدة بقاء الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا الاتحادية "روسية إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، "ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان المحليين بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".

وأضاف بيسكوف: "أكرر مرة أخرى، ستتم استعادة بعض الأراضي هناك. وسنواصل التشاور مع السكان الذين يعبرون عن رغبتهم في العيش مع روسيا".

وجراء عملية الضم الروسية، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول الـ27، وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.
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