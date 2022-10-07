سلطات دونيتسك تعلن تحرير بلدتين في الجمهورية

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وبالتعاون مع وحدات الجيش الروسي، تمكنت من تحرير بلدتي أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا.وأضاف البيان: "مع حلول 7 أكتوبر 2022، تمكنت وحدات من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، من تحرير أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا وكذلك زايتسيفو".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس الخميس عن تحرير زايتسيفو من براثن القوات الأوكرانية.