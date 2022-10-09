Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب: الخلاف الكردي أسهل من أي خلاف آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"زاباروجيا" تحت القصف وزيلينسكي يستغيث بالغرب لأجل "باخموت"

روسيا - أوكرانيا

2022-10-09 | 02:41
&quot;زاباروجيا&quot; تحت القصف وزيلينسكي يستغيث بالغرب لأجل &quot;باخموت&quot;
3,814 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

قال مسؤول محلي، اليوم الأحد، إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في قصف على مدينة زاباروجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا خلال الليل.

وبين سكرتير إدارة المدينة أناتولي كورتيف، أنه "نتيجة لهجوم صاروخي خلال الليل على زاباروجيا تضررت المباني السكنية والطرق في منطقة سكنية بالمدينة".

وتبعد المدينة حوالي 125 كيلومترا عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

*قتال عنيف قرب بلدة باخموت الشرقية

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا للغاية بالقرب من بلدة باخموت الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تحاول روسيا الاستيلاء عليها.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحات من الأراضي تبلغ آلاف الكيلومترات المربعة في الهجمات الأخيرة في الشرق والجنوب، فإن المسؤولين يقولون إن التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد أن تواجه قوات كييف مقاومة أشد وطأة.

وحاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على مدينة باخموت الواقعة على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك.

وتقع المدينتان في منطقة دونباس الصناعية، التي لم تسيطر عليها موسكو بالكامل بعد.

وقال زيلينسكي: "نحن نحتفظ بمواقعنا في دونباس، لا سيما في اتجاه باخموت، حيث أصبح القتال صعبا وعنيفا للغاية الآن".

وكرر الرئيس الأوكراني مناشدته للحلفاء الغربيين من أجل توفير كميات أكبر من الأنظمة المضادة للطائرات.

وتواصل القوات الروسية إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية، وتتهمها كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية انتحارية.

وقال مسؤول في بلدة زابوريجيا بجنوب البلاد إن صاروخا روسيا أصاب مبنى في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفي سياق منفصل، قال مسؤولون إن عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا الخميس ارتفع إلى 18.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي

دوليات

روسيا - أوكرانيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
عقوق الوالدين وتفشيه داخل المجتمع، اسبابه وعلاجه - الحلقة ١٣٩ | 2022
05:00 | 2022-10-09
Play
عقوق الوالدين وتفشيه داخل المجتمع، اسبابه وعلاجه - الحلقة ١٣٩ | 2022
05:00 | 2022-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٣١٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-09
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٣١٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
Play
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
Play
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
مع محسّد
Play
مع محسّد
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
Play
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Play
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Biotic
Play
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
Play
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
علناً
Play
علناً
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
Play
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق، رياضة تبهر الشباب - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
Play
كمال الأجسام في العراق، رياضة تبهر الشباب - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
"مواطن يشكو معاناته: "دمرتوا العراق | ناس وناس
07:00 | 2022-10-09
Play
"مواطن يشكو معاناته: "دمرتوا العراق | ناس وناس
07:00 | 2022-10-09
Morning Live
Play
Morning Live
عقوق الوالدين وتفشيه داخل المجتمع، اسبابه وعلاجه - الحلقة ١٣٩ | 2022
05:00 | 2022-10-09
Play
عقوق الوالدين وتفشيه داخل المجتمع، اسبابه وعلاجه - الحلقة ١٣٩ | 2022
05:00 | 2022-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٣١٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-09
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٣١٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
Play
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
Play
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
مع محسّد
Play
مع محسّد
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
Play
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الاول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Play
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Biotic
Play
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
Play
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
علناً
Play
علناً
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
Play
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.