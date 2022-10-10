وقالت الخدمة الإخبارية التلفزيونية الأوكرانية في بيان: "سمع دوي انفجارات مرة أخرى في كييف".كما أبلغت الخدمة أيضًا عن انفجارات في لفوف. وأكد موقع "سترانا. وا" أيضا حدوث انفجار في مقاطعة لفوف وكذلك في ترنوبل.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن بعض مناطق لفوف وترنوبل تركت من دون كهرباء بعد الهجمات الصاروخية.وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.