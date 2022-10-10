أوكرانيا تحت القصف.. إيقاف حركة القطارات واستخدامها كملاجئ – عاجل

وقال كليتشكو في تصريحات أوردتها الجزيرة، "أناشد جميع سكان العاصمة البقاء في الملاجئ"، مردفا، "عمليات الإنقاذ مستمرة وأغلقنا الشوارع المركزية في العاصمة".وأضاف، أن "عدة انفجارات هزت منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية".إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام أوكرانية، "إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف واستخدامها ملاجئ".من جانبه، بين حاكم منطقة لفيف، أنه "تم قصف منشآت البنية التحتية للطاقة في المنطقة ونرجو من المواطنين البقاء في الملاجئ".وفي ذات السياق، أعلن الجيش الأوكراني، تمكن قوات الدفاع الجوي من "اسقاط صاروخين فوق ميكولايف جنوبي البلاد".