الكشف عن تفاصيل جديدة تخص "انفجار القرم"

وحسب معلومات صحيفة "24 ساعة" البلغارية، فإن التحقيق يشير إلى أن الشاحنة، التي يعمل جهاز الأمن والداخلية البلغاريان على التأكد من مسارها، لم تكن على أراضي بلغاريا.وكان رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، قد أعلن في وقت سابق أن الشاحنة التي تم تفجيرها على جسر القرم صباح 8 أكتوبر، انطلقت من أراضي بلغاريا، ومنها إلى جورجيا على متن عبارة، ودخلت روسيا عبر أراضي أرمينيا.وكلفت الحكومة البلغارية الأجهزة المعنية في البلاد يوم الاثنين بالتحقق من هذه المعلومات.