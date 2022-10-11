أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف نائب رئيس محطة زابوريجيا

وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية، إن القوات الروسية "خطفت فاليري مارتينيوك، نائب رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا".وأشارت الشركة عبر حسابها على تطبيق تيليجرام إلى أن "القوات الروسية خطفت مارتينيوك، أمس الإثنين، وتحتجزه في مكان مجهول".ويذكر ان روسيا تسيطر على المحطة النووية الأكبر في أوروبا منذ اجتياحها لأوكرانيا في شباط الماضي.