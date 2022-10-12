الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين محاولة روسيا ضم مناطق أوكرانية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قراراً يدين محاولة روسيا ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوروجيا.



واعتبر القرار "الاجراءات الروسية ليس لها اي شرعية بموجب القانون الدولي"، واصفاً "الاستفتاءات غير قانونية واجريت داخل حدود اوكرانيا المعترف بها".

ودعت الامم المتحدة الدول الى "عدم الاعتراف بأي تغيير في المناطق الاوكرانية".

وفي 30 أيلول الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع.



ومنذ 24 شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً عسكرياً في أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.