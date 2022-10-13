بواسطة مسيرات إيرانية.. قصف روسي جديد يطال مواقع اوكرانية

وقالت إدارة الإقليم إن "رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.وقال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، على تيليجرام إنه بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين.