ضربة روسية "تدمر" مخزن السلاح الغربي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن تدمير، مخزونات كبيرة من أسلحة ومعدات وذخيرة للقوات الأوكرانية تلقتها من دول غربية، وذلك بأسلحة دقيقة من البحر في منطقة لفيف.





وبينت، أن الجيش الروسي قصف مراكزاً لقيادة الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وخاركيف، بأسلحة عالية الدقة.

وأشارت الوزارة، إلى إحباط كل هجمات الجيش الأوكراني باتجاه نيكولاييف ومقتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا.وبينت، أن الجيش الروسي قصف مراكزاً لقيادة الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وخاركيف، بأسلحة عالية الدقة.