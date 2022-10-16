بعد حالة التأهب.. تحذير من غارات جوية في جميع مناطق أوكرانيا

وبحسب سبوتنيغ، فقد "تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في قنوات تلغرام الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زاباروجيا في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.