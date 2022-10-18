حديث أوروبي يخص "الحرب العالمية الثالثة"

ونقلت صحيفة "La Presse" عنه قوله: "كثيرا ما نسمع حديثا عن استخدام القنابل النووية، حفظنا الله من هذا الخطر.. حتى أن أوكرانيا طلبت الانضمام إلى حلف الناتو.. وإذا انضمت إلى الناتو، فإن الحرب ستصبح حربا عالمية".ويزعم أن السياسي قال، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل 20 زجاجة من الفودكا ورسالة لطيفة للغاية له خلال احتفاله بعيد ميلاده السادس والثمانين في 29 سبتمبر. وقال: "رددت عليه بزجاجة من نبيذ لامبروسكو ورسالة لطيفة مماثلة".وفي وقت لاحق، نفى حزب " فورزا إيطاليا" السياسي معلومات صحيفة "La Presse"، ونقلت صحيفة "la Repubblica" عن الحزب قوله إن "سيلفيو برلوسكوني ينفي الأنباء المتعلقة بالاستئناف المزعوم للعلاقات مع فلاديمير بوتين. ما قاله برلوسكوني لأعضاء البرلمان هو قصة قديمة منذ سنوات عديدة".وصرح الممثلون الرسميون لبرلوسكوني في وقت سابق لوكالة تاس، بأن رئيس الوزراء السابق لم يرسل تحيات عيد ميلاد للرئيس الروسي.