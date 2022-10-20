مجددًا.. أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في كافة أراضيها

وتحدثت تقارير عن احتمال إطلاق صواريخ من منطقة البحر الأسود ومسيرات انتحارية من المناطق المتاخمة للحدود.وأكدت الإدارات العسكرية الإقليمية في معظم مناطق أوكرانيا، صحة المعلومات حول حالة التأهب الجوي فيها.وبدأت القوات الروسية بشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرنيا في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم والذي تقف وراءه الأجهزة المختصة الأوكرانية.ويجري الإعلان عن حالات التأهب الجوي في مناطق أوكرانية، بل وأحيانا في جميع أنحاء البلاد، على أساس يومي. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا تم تدميرها، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.