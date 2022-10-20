المانيا تعلن "التحرر" من الاعتماد على الغاز الروسي

وقال شولتس في كلمة أمام مجلس النواب (بوندستاغ) اليوم الخميس: "العدالة تفترض أن الحديث يجب أن يكون ليس عن سلام مفروض، لكن عن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وقدرتها الدفاعية - اليوم وفي المستقبل"، مشيرا إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية جددت مؤخرا استعدادها لتقديم "وعود أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا بهدف التوصل إلى حل سلمي قابل للتطبيق".وتابع، "تحالفاتنا أصبحت أقوى مما كانت، و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يحقق أهدافه من الحرب على أوكرانيا، واستراتيجية الأرض المحروقة لن تجعل بوتين يفوز بالحرب"، مضيفا أن "أوكرانيا ستدافع عن نفسها بنجاح، وسندعمها طالما لزم الأمر".وأعلن المستشار الألماني أن بلاده ستدرب وحدات أوكرانية تضم ما يصل إلى 5 آلاف جندي، وذلك حتى الربيع المقبل، مذكّرا باتفاق توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي على مهمة تدريب جديدة لنحو 15 ألف جندي أوكراني.وأشار شولتس إلى أن "الحاجات المالية" لكييف "تمت تغطيتها" حتى نهاية العام، لافتا إلى أن "للاتحاد الأوروبي ومجموعة G7 بدور أساسي في ذلك"، لكنه نوه إلى أن إعادة بناء أوكرانيا "ستكون مهمة أجيال، يتعين على المجتمع الدولي المتحضر بأسره حشد قواه لإتمامها"، ودعا إلى تبني "خطة مارشال دولية" لإعادة إعمار أوكرانيا.وأكد المستشار الألماني أن الغرب سيستمر في فرض عقوبات على روسيا "طالما واصلت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا".وبين: "حررنا أنفسنا من الاعتماد على الغاز الروسي وندعو مواطنينا لترشيد استخدام الطاقة، ووقعنا عقودا لاستيراد الغاز مع دول عدة ونواصل التوقيع مع دول أخرى لتأمين الاحتياجات خلال الشتاء".وفيما يتعلق بموضوع وضع سقف لأسعار الغاز المقترح في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، قال شولتس إن هذا الإجراء "لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان".وحذر من أن وضع سقف للأسعار "يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلا من المزيد منها".وأوضح "لهذا السبب على الاتحاد الأوروبي أن ينسق بشكل وثيق مع مستهلكي غاز آخرين، مثل اليابان وكوريا، حتى لا نتنافس مع بعضنا بعضا".