اتهام أمريكي جديد لإيران بمساعدة روسيا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "تقديراتنا أن عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات".وأضاف كيربي أن "الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني".وتابع: "طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض بتوفير أسلحة يطال تأثيرها المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا"، حسب ادعائه.وتابع: "ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لكشف ومنع إمداد إيران روسيا بهذا السلاح ضد الشعب الأوكراني، وسنواصل تطبيق كل العقوبات الأمريكية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية".