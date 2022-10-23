مجموعة السبع تدين روسيا بشأن "زابوريجيا" النووية وتوجه دعوة لأوكرانيا

وقالت مجموعة السبع، في بيان صادر عنها، إنها تدين قيام روسيا بـ"خطف" مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، داعيًا إلى عودة السيطرة الكاملة على المحطة إلى أوكرانيا فورا.وكان رئيس مجموعة "إنيرجوأتوم" الأوكرانية قال قبل أيام، إن "حوالى خمسين" موظفاً في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا منذ مارس/آذار الماضي، ما زالوا "أسرى" لدى الروس.وقال بيترو كوتين إن "أكثر من 150 موظفاً في المحطة احتجزوا" منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير/شباط الماضي، و"أفرج عن بعضهم في وقت لاحق لكن هناك من لم يعرف مصيرهم بعد".وأكد رئيس "إنيرجوأتوم" المشغّلة لمحطة زابوريجيا أن من بين الاسرى موظفون "قتلوا أو تعرضوا للتعذيب"، مشيرًا إلى أن المجموعة "ستنشر في الأيام المقبلة لائحة" بأسماء الموظفين الذين ما زالوا في الأسر لدر الروس.وتحدث رئيس المجموعة عن بعض التفاصيل بشأن احتجاز المدير العام السابق لمحطة زابوريجيا إيجور موراتشوف الذي أوقفه الروس في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن يطلقوا سراحه بعد بضعة أيام، قائلا: "تركوه في مكان تحت الأرض لمدة ثلاثة أيام".وتسيطر روسيا عسكريًا على محطة الطاقة في زابوريجيا، فيما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى أربع مناطق أوكرانية. ويتعرض الموقع باستمرار لقصف تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأنه.