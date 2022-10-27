حالة تأهب جوي في كييف.. دعوات عاجلة للتوجه للملاجئ

وذكرت إدارة العاصمة، أنه "تم الإعلان عن حالة تأهب جوي اليوم الخميس في كييف".وقالت على "تلغرام": "انتباه! تم إعلان حالة تأهب من الغارة الجوية في كييف".وطلبت السلطات من المواطنين التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شرق وجنوب ووسط أوكرانيا.وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، على وجه الخصوص في مناطق كييف، جيتومير، تشيرنيغيف، تشيركاسي، كيروفوغراد، أوديسا ونيكولاييف.وأمس الأربعاء، أعلن عن حالة تأهب للغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية خمس مرات.