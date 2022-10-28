تحذير روسي من استخدام كييف "قنبلة قذرة"

وقال بوليانسكي: "أعتقد أن الغرب يفهم تماما ما يمكن أن يفعله نظام كييف في الوضع الحالي".وشدد بوليانسكي على أن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة تنقل جميع المعلومات المتاحة حول الاستفزازات المحتملة من قبل نظام كييف إلى مجلس الأمن.واضاف بوليانسكي: "بينما نجحنا في تفادي أي استفزازات جدية، من المحتمل جدا أن يكون لهذا دور أيضا في عرض هذه المعلومات على موقع مجلس الأمن".وبحسب بوليانسكي، أثار الجانب الروسي مرارا موضوع "القنبلة القذرة" في إطار مشاورات مغلقة.وذكر بوليانسكي: "لقد أوضحنا كل ما نعرفه عن هذا لزملائنا، لقد حذرنا من أن مثل هذا الاستفزاز سيكون ضروريا للغاية لنظام كييف في الوقت الحالي، عندما يحاول أولا، الحفاظ على سلطته في أوكرانيا بأي وسيلة وبأي ثمن وثانيا، عندما يكون من مصلحته إشراك دول الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا".وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا حاولت، على الأقل في مجلس الأمن، أن تفعل كل شيء هذا الأسبوع لتجعل من غير الملائم لنظام كييف تنفيذ سيناريو "القنبلة القذرة"، ولقد حذرنا بالفعل بالتفصيل من أين وكيف يمكن أن يحدث ذلك".