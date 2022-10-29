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حادثة هجوم القرم تبرز من جديد.. ما علاقة العراق بفيديو "الرد الروسي"؟

روسيا - أوكرانيا

2022-10-29 | 00:49
حادثة هجوم القرم تبرز من جديد.. ما علاقة العراق بفيديو &quot;الرد الروسي&quot;؟
5,661 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

جانب من المقطع المتداول على أنه رد على تفجير جسر القرمجانب من المقطع المتداول على أنه رد على تفجير جسر القرم

مع اندلاع الأزمة الأوكرانية، صاحبها "حرب" من نوع آخر، استخدم فيها كل طرف، سلاح الإعلام سبيلا لتحقيق مآربه وضرب خصمه.
تلك الحرب والتي حاول فيها كلا البلدان اللعب على وتر الإعلام، بهدف إظهار "انتصارات" لمواطنيه بعضها حقيقي والآخر لم يكن كذلك، في محاولة لشحن بطارية التأييد الشعبي بالمزيد من الطاقة، لاستخدامها في حرب "النفس الطويل".

وفي هذا السياق، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصور الرد العسكري الروسي على تفجير جسر القرم الذي دُمّر جزئياً في هجومٍ نُسب إلى أوكرانيا مطلع الشهر الجاري.

ويصور الفيديو دوي انفجارات وألسنة نيران ودخاناً متصاعداً في أماكن مختلفة، إلا أن مشاركي الفيديو علقوا عليه قائلين إنه يصور "انتقام" روسيا من تفجير جسر القرم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن طريق تدمير عدد من البنى التحتية الرئيسية في العاصمة كييف ومدن أخرى.

تفجير القرم
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انفجرت شاحنة على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي، إلا أنه بعد بضع ساعات على الانفجار الذي تسبب بانهيار أحد مسالك الجسر، استؤنفت حركة السيارات والقطارات.

ويعد هذا الجسر المعروف باسم "كيرتش" منشأة أساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، فيما شيد الرئيس الروسي بتكلفة كبيرة وافتتحه بنفسه عام 2018.

وفيما اتهم بوتين أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار، واصفاً ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية، امتنع الجيش الأوكراني والأجهزة الخاصة الأوكرانية عن نفي أو تأكيد مسؤوليتها.

واكتفى الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالاستهزاء بالمسألة في مقطع سخر فيه من الطقس "الغائم" و"الحار" في القرم، في إشارة إلى الحريق الذي اندلع على الجسر إثر الانفجار.

إلا أنه بعد هذا التفجير، شهدت أوكرانيا وابلاً من الصواريخ وتحليقاً للطائرات المسيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة المدنية، في ضربات اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها رد على الهجوم التفجيري الذي دمر جسر القرم.

فيديو قديم
إلا أن الفيديو لا علاقة له بذلك، فالمقطع مصور عام 2003، على أنه يُظهر بداية "الغزو الأمريكي" للعراق.

وبحسب خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة "فرانس برس"، فقد أظهر التفتيش عن الفيديو بتقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور على قناة عبر "يوتيوب" تشير إلى أنه مقاطع مجمعة من قنوات إعلاميّة عديدة لعملية "الصدمة والترويع" مع بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

صاحب الفيديو قال عنه -آنذاك- إن عمليّة التجميع استغرقت نحو عامين، مشيرًا إلى أنه عمل عليها "حتى تتمكن أجيال المستقبل من مشاهدة جزء من التاريخ".

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دوليات

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