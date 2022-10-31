روسيا تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية "بأسلحة فائقة الدقة"

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة الروسية "تواصل ضرباتها بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. كل الضربات بلغت هدفها. كل الأهداف المحددة أصيبت".وحرمت الضربات الروسية الجديدة، صباح الإثنين، 80 في المئة من المستهلكين من المياه في كييف، فيما انقطع التيار الكهربائي عن 350 ألف منزل، وفق ما أكده رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام.