تحذير جديد من الكرملين بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية بدون موسكو

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية الاستمرار بتنفيذ الاتفاق بدون روسيا :"في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق. وتسلك الأمور طريقا مختلفا، أكثر خطورة".ولم تؤكد أوكرانيا أو تنف مسؤوليتها عن تلك التفجيرات لكنها تقول إن سفن البحرية الروسية هدف عسكري مشروع.وغادرت 12 سفينة محملة بالحبوب موانئ أوكرانية اليوم الاثنين على الرغم من أن روسيا تخلت عن اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لضمان تدفق الصادرات من منطقة الصراع.وكان مسؤولون دوليون يخشون أن تعيد موسكو فرض حصار على الحبوب الأوكرانية بعد أن أعلنت روسيا يوم السبت انسحابها من البرنامج المدعوم من الأمم المتحدة والذي يضمن سلامة سفن الشحن عبر البحر الأسود.