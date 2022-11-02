اليوم.. اجتماع دولي للتحقيق باستخدام اوكرانيا "الاسلحة البيولوجية"

وزعت روسيا وثيقة من 310 صفحات على أعضاء المجلس الأسبوع الماضي تزعم وقوع هذا النشاط البيولوجي في أوكرانيا بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية.وتضمنت الوثيقة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، ومشروع قرار يفوض مجلس الأمن بتشكيل لجنةتتألف من أعضاء المجلس الخمسة عشر للتحقيق في مزاعم روسيا.شكك علماء مستقلون وقادة أوكرانيون ومسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون في المزاعم الروسية بشأن معامل الحرب البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا، والتي أثيرت بعد وقت قصير من الحرب في 24 فبراير.وتوصل تحقيق أجرته الأسوشيتدبرس في مارس إلى أن هذه الدعاوى كانت تثار على الإنترنت، وتلقى رواجا لدى منظري مؤامرة كوفيد-19 وأتباع حركة كيو آنون الأمريكية وبعض مؤيدي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.تمتلك أوكرانيا بالفعل شبكة من المختبرات البيولوجية التي حصلت على التمويل والدعم البحثي من الولايات المتحدة. كما تمتلك وتدير أيضا جزءا من مبادرة "برنامج الحد من التهديدات البيولوجية” التي تهدف إلى تقليل احتمال تفشي الأمراض القاتلة، سواء أكانت طبيعية أو من صنع الإنسان.تعود جهود الولايات المتحدة لتفكيك برنامج الاتحاد السوفيتي السابق لأسلحة الدمار الشامل إلى تسعينيات القرن الماضي.وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار الروسي عند طرحه للتصويت في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء. وتتطلب الموافقة ما لا يقل عن تسعة أصوات بـ”نعم” مع عدم استخدام حق النقض من أحد الأعضاء الخمسة الدائمين - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.