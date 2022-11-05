أوكرانيا تطالب بضرب إيران

طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، بضرب مواقع تصنيع المسيّرات والصواريخ في إيران انتقاما منها على "دعمها لروسيا".

وقال: "يبدو لي أنه يمكن توجيه ضربات محدودة لمواقع تصنيع الطائرات من دون طيار، والصواريخ الباليستية وسواها في إيران".



وأضاف: "لا يمكن أن تستمر إيران في ذلك وتفلت من العقاب".



يشار إلى أن الدول الغربية تزعم أن إيران تزود روسيا بالطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا، فيما نفت موسكو وطهران استخدام روسيا هذه المسيرات في أوكرانيا.