نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مزاعم "تعرض" لواء مشاة البحرية الـ155 التابع لأسطول المحيط الهادئ لـ"خسائر بشرية ومادية فادحة" في أوكرانيا، وأكدت استمرار تقدمه في المنطقة المكلّف بتحريرها.



وقالت الوزارة في بيان: "تقدمت قوات اللواء خمسة كيلومترات في عمق مناطق القوات الأوكرانية، وخسائر اللواء المذكور لا تذكر".



وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر العدو في العدد والعتاد بلغت أضعاف خسائر اللواء 155، المستمر في تقدمه ودكّ تحصينات قوات كييف وتجمعات المرتزقة في المنطقة الموكل إليه تحريرها".