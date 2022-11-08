بشأن الحرب.. أوكرانيا تحدد شرطاً أساسياً لاعادة التفاوض مع روسيا

وذكر المجلس، أن شرط زيلنسكي الأساسي للتفاوض مع روسيا هو استعادة وحدة أراضينا.وأضاف المجلس، أن "أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي حديثة وطائرات ودبابات وصواريخ بعيدة المدى".وفي وقت سابق، أكّدت موسكو أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، وأن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار، وسط احتدام المعارك في عدة محاور بين القوات الروسية والأوكرانية.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده كانت لديها فرصة للانخراط في التواصل على مستويات عليا مع الروس، من أجل خفض المخاطر وتقليص فرص أي استخدام محتمل للأسلحة النووية وتوضيح عواقب استخدامها.وأضاف سوليفان، أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، أنه تم بذل جهد كبير خلال الأشهر الماضية لخفض أسعار الطاقة، مع الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمعدات الضرورية.وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن اعتقاده أنه لا يزال هناك دعم قوي في الكونغرس لتقديم المعدات اللازمة لأوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها.