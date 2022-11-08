البنتاغون يكشف مفاجأة تخص تسليح أوكرانيا

وأكد رايدن، أن طواقم نظام كييف تدربت في بلدان أوروبية على استخدام مثل هذه الصواريخ.وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن البنتاغون أبرم صفقة بقيمة 182 مليون دولار في أغسطس مع شركة Raytheon النرويجية لشراء أنظمة صواريخ NASAMS المتنقلة والمضادة للطائرات، لتسليمها لأوكرانيا.وأشارت إلى أن خبراء نرويجيين على مدار أسبوعين قاموا بتدريب 100 عسكري أوكراني على استخدامها في ألمانيا.وصرح نائب وزير الدفاع الأمريكي جون بلوم مؤخرا بأن واشنطن سترسل ثماني منظومات من هذه الصواريخ لكييف من هذا الطراز.وNASAMS نظام صاروخي نرويجي متنقل مضاد للطائرات مصمم لاعتراض الأهداف الجوية بما فيها الطائرات، والمسيرات، والصواريخ المجنحة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.