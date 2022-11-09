الخارجية الروسية: مستعدون للتفاوض مع كييف

وقالت زاخاروفا بحسب ما نقلت وكالة "تاس": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن لم نرفضها أبداً. بالطبع مستعدون للتفاوض مع مراعاة الحقائق التي تظهر في الوقت الراهن".وكانت زاخاروفا قالت أمس الثلاثاء إن "إمداد الغرب لأوكرانيا بالسلاح يؤثر بشكل مباشر على استعداد كييف للمفاوضات"، مشيرةً إلى أن "المحادثات توقفت منذ نيسان الماضي بسبب عدم رد أوكرانيا على المقترحات الروسية".يأتي هذا بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تتخلى قواته ولو عن "شبر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية.