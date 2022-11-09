الأمم المتحدة تكشف عن أرقام صادمة تخص اللاجئين من أوكرانيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 8 نوفمبر 2022، وصل 7 ملايين و822 و309 لاجئين من أوكرانيا إلى أوروبا، ومليونين و852 و395 إلى روسيا.



وذكرت المفوضية أن "روسيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين 2852395 تليها بولندا 1489155 وألمانيا 1019789 وجمهورية التشيك 458679 وإيطاليا 171546 وإسبانيا 151786 وتركيا 145000 وبلغاريا 144018 والمملكة المتحدة 141500 وفرنسا 118994 وسلوفاكيا 100041". وأضافت "في الدول الأخرى، لا يتجاوز هذا العدد 100.000. وتم تضمين 4،697154 لاجئا في برامج الحماية والدعم المؤقتة الوطنية".



ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ 24 فبراير، وصل 14853082 شخصا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة. وفي الوقت نفسه، عبر 7359216 شخصا الحدود بالاتجاه المعاكس.