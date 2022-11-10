الناتو يعلق على انسحاب الروس من خيرسون : نصر جديد لكييف

وقال ستولتنبرغ أن "هذا الانسحاب إذا تأكّد، سيشكّل نصرًا جديدًا لأوكرانيا".وأضاف بعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، :"علينا مراقبة تطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة".مشيرا الى ان "روسيا تحت ضغط كبير كما يبدو واضحاً من قراراتها في الجنوب الأوكراني".وختم مؤكداً أن "الدعم غير المسبوق الذي قدمه أعضاء الحلف، ومنهم إيطاليا، يحدث فارقا في ساحة المعركة كل يوم ومازال حيويا للتقدم الأوكراني".يشار إلى أن "خسارة موسكو لخيرسون التي تعتبر أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيدها منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، سيشكل ضربة قوية لها ولهيبة جيشها".لاسيما أن "المدينة تشكل أحد الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها".كما يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.يذكر أن "النزاع الروسي الأوكراني دخل شهره التاسع، وسط استمرار للهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق الشهر الماضي جنوباً وشرقاً، من أجل دحر الروس عن البلدات التي سيطروا عليها".