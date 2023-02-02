"تعذيب وتهديد بالقتل".. اعتراف "خطير" لضابط روسي يخص الحرب الأوكرانية

وقال الضابط السابق كونستانتين يفريموف، لشبكة "بي بي سي" البريطانية في مقابلة حصرية، إنه كان يعمل رئيساً لوحدة إزالة الألغام من الفرقة 42 في الجيش، وكان يعمل في الشيشان، لكنه أُرسل مع رجاله في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة في "مناورات عسكرية".وأوضح قائلاً: "في ذلك الوقت، لم يكن أحد يعتقد أن الحرب ستندلع. اعتقد الجميع أن ما يحدث هو مجرد تدريب. أنا متأكد من أن كبار الضباط لم يكونوا على علم بذلك".وأضاف: "بعد ذلك، رأيت الجنود الروس يعلقون علامات الهوية على زيهم العسكري ويرسمون الحرف (Z) على المعدات والمركبات العسكرية. وفي غضون أيام، وقعت الحرب وأصبح الرمز (Z) رمزاً لما يطلق عليه الكرملين (عمليته العسكرية الخاصة)".وفي 27 فبراير، بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي، تلقى يفريموف أوامر بالتحرك إلى مدينة ميليتوبول في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث أمضى الأيام العشرة التالية في مطار استولت عليه القوات الروسية بالفعل.وقال يفريموف إنه رأى القوات الروسية وهي تنهب «كل ما في وسعها»، مضيفاً: «لقد تسلقوا جميع الطائرات وذهبوا عبر جميع المباني وأخذوا كل شيء، حتى أن أحد الجنود أخذ جزازة عشب، وقال بفخر: سآخذ هذه إلى المنزل وأقطع العشب بجوار ثكناتنا».وفي شهر أبريل (نيسان) انتقل يفريموف والجنود الذين يعملون تحت إمرته لحراسة ما وصفه بـ"المقر اللوجيستي لعمليات استجواب وتعذيب السجناء الأوكرانيين" في بلدة بيلماك، شمال شرقي ميليتوبول.وأضاف أن "التعذيب والاستجوابات كانت تستمر لنحو أسبوع»، وأنه رأى عقيداً روسياً يطلق النار بجانب أدمغة السجناء لإخافتهم.وأشار يفريموف إلى أن هذا العقيد أطلق النار على ذراع وساق أحد السجناء ذات مرة، وأن السجين فقد الكثير من الدم، مما دفع يفريموف ورجاله إلى نقله إلى المستشفى في سرية.وتابع: "ألبسناه زياً عسكرياً روسياً، وطلبنا منه ألا يخبر أحداً أنه أسير حرب أوكراني، حتى لا يرفض الأطباء علاجه".وأشار يفريموف إلى أن هذا العقيد أيضاً أصدر أوامر بعدم إعطاء الأوكرانيين طعاماً عادياً، وتقديم الماء والبسكويت لهم فقط، وأنه ورجاله حاولوا إعطاء السجناء "الشاي الساخن والسجائر".وفي شهر مايو (أيار)، صدر قرار بإعادة يفريموف إلى وحدة إزالة الألغام التي كان يرأسها في الشيشان، لكنه تم إخباره أن هذا الأمر سيكون لفترة قصيرة وأنه سيعود للقتال في أوكرانيا مرة أخرى.وقال: "في ذلك الوقت، اتخذت قرار ترك الجيش، وأثناء وجودي في الشيشان، كتبت خطاب استقالتي. وقد تلقيت الكثير من التهديدات من الضباط الروس، الذين وصفوني بأنني (جبان وخائن)، ولم يسمحوا لي بالاستقالة، بل قاموا بفصلي لرفضي العودة إلى القتال في أوكرانيا".وقام مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوثيق حالات إساءة معاملة السجناء في الحرب في أوكرانيا، حيث قابل أكثر من 400 أسير حرب أوكرانيين وروس.وتقول رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر: "لسوء الحظ، وجدنا أن هناك تعذيباً وسوء معاملة لأسرى الحرب على كلا الجانبين".وأضافت: "إذا قارننا الانتهاكات، فإن تعذيب أسرى الحرب الأوكرانيين، أو إساءة معاملتهم يميل إلى الحدوث في كل مرحلة تقريباً من الحبس".وأضافت: «أثناء الاستجواب. يمكن أن يتعرض السجناء الأوكرانيون للصعق بالكهرباء، ولمجموعة كاملة من أساليب التعذيب الوحشية، بما في ذلك تعليق الأشخاص وضربهم».وتابعت: "عندما يصلون إلى أماكن الاعتقال، يتعرض أولئك السجناء لما يطلق عليه (الضرب الترحيبي)، وغالباً ما يواجهون نقصاً في الطعام والماء".وأكدت بوغنر أن القانون الدولي "يحظر أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة. ومن غير المقبول أن يقوم أي من الجانبين بذلك".