مقتل شخص بتفجير سيارة في زابوروجيه

وقال روغوف: "بحسب معطيات أولية، توفي شخص نتيجة الهجوم".ولفت روغوف إلى أن "قوة انفجار السيارة في إنرغودار كبيرة جدا وأدت إلى تضرر المنازل المحيطة بالمنطقة".وفي كانون الثاني الماضي في بيرديانسك، أقدم مخربون أوكرانيون على عدة محاولات إرهابية في محاولة لقتل رئيس إدارة المنطقة، أليكسي كيشيغين.