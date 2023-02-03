تقارير أمريكية: مخاوف دولية من تهديدات بوتين "القاتمة"

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن بوتين أصدر أمس الخميس "تحذيرا قاتما" بشأن قدرة بلاده على الرد، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، خاصة ألمانيا، مؤخرًا أنها ستزود أوكرانيا بعدة أنواع من الدبابات لاستخدامها في الحرب مع روسيا.ورأت المجلة الأمريكية أن توقيت التصريحات يثير المخاوف حول ما يمكن أن يفعله بوتين ردًا على حزمة الدبابات الغربية، وذلك بعد أن خص ألمانيا قائلًا: "مرة أخرى نتلقى تهديدات من دبابات ليوبارد الألمانية.. ومرة أخرى سيقاتلون (الألمان) روسيا على الأراضي الأوكرانية من خلال آخر أتباع هتلر".وأضاف بوتين: "أولئك الذين يخططون لهزيمة روسيا في ساحة المعركة لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تمامًا.. لدينا طرق للرد، ولن يقتصر الأمر على العربات المدرعة".وقالت المجلة الأمريكية إن بوتين تجاهل في خطابه الانتكاسات التي تعرضت لها قواته، بالإضافة إلى حجم الخسائر البشرية، مما يضيف نوعًا من "عدم الشفافية" مع الجمهور الروسي.ووفقاً لتقرير "نيوزويك"، لم يتضح على الفور ما الذي كان يشير إليه بوتين في تصريحاته حول "طرق الرد" الروسية، لكنه كان صرح في سبتمبر الماضي بأنه قد يلجأ إلى الخيار النووي إذا تعرضت بلاده لتهديد وجودي، مشددًا: "إذا شعرت روسيا أن وحدة أراضيها مهددة، فسنستخدم جميع وسائل الدفاع المتاحة لنا، وهذا ليس خدعة".كما أشارت المجلة الأمريكية إلى أن تعهد الزعيم الروسي بأن "موسكو ستخرج منتصرة من أوكرانيا"، يثير مخاوف بشأن تصعيد الحرب خلال الأيام المقبلة، وذلك في وقت تستعد فيه روسيا لـ"هجوم كبير" جديد.وقالت إن أوكرانيا تخشى من أن روسيا تستعد لمحاولة جديدة للاستيلاء على كييف تزامنًا مع الذكرى الأولى للحرب.وفي هذا الشأن، نقلت المجلة عن خبراء نوويين قولهم إن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، محذرين من أن عدم أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد "قد ينتج عنه أكبر أزمة نووية شهدها التاريخ"، في إشارة إلى حرب عالمية ثالثة "نووية".