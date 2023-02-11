امريكا: روسيا خسرت نصف دباباتها في أوكرانيا

وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر خلال حدث افتراضي لمركز "نيو أميريكن سيكيوريتي" إن روسيا "خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها".ويتزامن تقدير والندر، التي لم تقدّم رقما دقيقا لعدد الدبابات التي خسرتها روسيا منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مع استعداد كييف لتلقي دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها الغربيين.وكانت المملكة المتحدة أعلنت أن دبابات بريطانية من طراز تشالنجر 2 سترسل إلى أوكرانيا في آذار/مارس فيما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات ليوبارد 2 إلى كييف بحلول نيسان/أبريل.بدورها، تعهّدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها إم1 أبرامز، لكن يتوقّع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتا أطول.