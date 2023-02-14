"اعتراف خطير" من الناتو يتعلق بسباق التسلح مع روسيا

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الدفاع الروسية: أربع مقاتلات إسرائيلية قصفت دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"اعتراف خطير" من الناتو يتعلق بسباق التسلح مع روسيا

روسيا - أوكرانيا

2023-02-14 | 03:11
&quot;اعتراف خطير&quot; من الناتو يتعلق بسباق التسلح مع روسيا
1,733 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريرًا يكشف عن "اعتراف خطير" من قبل "الناتو" فيما يتعلق بسباق التسلح مع روسيا، إذ قال مسؤول غربي إن الدول الأعضاء قد "تنفد ذخيرتها في غضون أيام" جراء الحرب الأوكرانية؛ ما أثار مخاوف كييف قبل هجوم روسي كبير متوقع خلال أيام.

وذكرت المجلة الأمريكية، نقلاً عن تقارير غربية، أن "الناتو" أجرى أخيرًا مسحًا كبيرًا لمخزونات الذخيرة لديه "ووجد أن الإمدادات قد استنفدت بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأعضاء كان لديها بالفعل مخزونات أسلحة لا تلبي أهداف التحالف العسكري، حتى قبل الحرب الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في "الناتو"، وفقًا للتقارير، إن الحلف وجد أن أعداد هذه المخزونات قد تضاءلت أكثر مع استمراره في تسليح أوكرانيا بمعدل لا يتناسب مع إنتاج الأسلحة. وحذر المسؤول الغربي من صعوبة الأيام المقبلة بالنسبة لأوكرانيا، وأضاف: "إذا كانت أوروبا ستقاتل روسيا، فإن ذخيرة بعض الدول ستنفد في غضون أيام."

وقالت المجلة الأمريكية إنه يُطلب من كل حلفاء "الناتو" الحفاظ على درجة من القدرة الدفاعية. وأضافت أن العديد من الأعضاء "اعتبروا حروب الاستنزاف مع المعارك المدفعية واسعة النطاق شيئًا من الماضي، لذلك تركت العديد من الدول مخزوناتها تنخفض حتى قبل أن تشن روسيا الحرب."

جاء ذلك بعدما اعترف الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أمس أن مخزونات الحلف قد نفدت في سباق ذخيرة مع روسيا، حيث تستخدم أوكرانيا الذخيرة بمعدل غير مسبوق بسبب اشتداد القتال.

وأشار المسؤول الغربي – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – إلى أن أعضاء "الناتو" يناقشون الآن تعويض الإمدادات المخفضة من خلال زيادة إنتاج الأسلحة. وأوضح أن الأعضاء يعانون بشكل أكبر من نقص ذخائر مدافع "الهاوتزر" وصواريخ "هيمارس"، وذخائر أنظمة الدفاع، مثل "باتريوت" الأمريكية الصنع و"جيراردز" الألمانية.

وفي تقرير منفصل، نقلت "نيوزويك" عن مركز أبحاث أمريكي زعمه أن ثمة انقسامًا وشيكًا يلوح في الأفق بين حلفاء أوكرانيا، حيث تكثف القوات الروسية من وتيرة هجماتها في ساحات المعركة لاستنزاف قدرات كييف، الأمر الذي يقوم بدوره بممارسة ضغوط على الدول الغربية.

ووفقًا للمجلة، خلص تقرير صادر عن مركز "دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، إلى أن الكرملين "يبالغ" في تحقيق انتصارات طفيفة في جهوده للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية في محاولة لتقسيم الغرب، إذ لا تزال المدينة المحاصرة بشرق البلاد نقطة محورية في الحرب.

وقال التقرير إنه في حين أن العديد من المحللين جادلوا بأن المدينة ليس لها أهمية عسكرية كبيرة، تواصل روسيا شن حملات إعلامية "تدعم هدفًا إستراتيجيًّا مستمرًّا لردع أو إبطاء المساعدات الغربية." وأضاف أن روسيا "ستواصل تسليح الحملات الإعلامية لتقديم الدعم المباشر للعمليات العسكرية، خاصة بعد أن استعادت زمام المبادرة على الخطوط الأمامية في شرق البلاد."

وتابع التقرير أن تأثير مثل هذه الحملات الإعلامية يتضاءل، مشيرًا إلى أن كلاً من أوكرانيا والقوميين الروس المؤيدين للحرب أصبحوا "أقل استعدادًا لقبول مزاعم النصر الروسي المحتوم في ظاهرها بسبب عدم الكفاءة العسكرية خلال العام الأول من الحرب."

وأردف: "لكن هذه الحملات يمكن أن تستعيد زخمها إذا بدأت القوات الروسية في تحقيق مكاسب كبيرة. وخلص التقرير أيضًا إلى أن الحملات الإعلامية "تدعم أهداف الكرملين الإستراتيجية الشاملة المتمثلة في فصل الغرب عن أوكرانيا، وردع أو تأخير تقديم المساعدة العسكرية الغربية، وتقويض وزعزعة تماسك التحالف الغربي".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا


دوليات

روسيا - أوكرانيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Play
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
Play
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
رحال
Play
رحال
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
Play
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
Play
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
Biotic
Play
Biotic
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
Play
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
Play
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
الكاهي والقيمر اللذيذة، والكباب العراقي الشهي - حلقة ٣ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-02-15
Play
الكاهي والقيمر اللذيذة، والكباب العراقي الشهي - حلقة ٣ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-02-15
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Play
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
Play
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
رحال
Play
رحال
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
Play
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
Play
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
لقطات
Play
لقطات
امورنا داشره ويا اهل البلدية | ناس وناس
04:00 | 2023-02-16
Play
امورنا داشره ويا اهل البلدية | ناس وناس
04:00 | 2023-02-16
Biotic
Play
Biotic
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
Play
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
Play
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
اعلان
طبعاً، الدينار أقوى من الدولار
طبعاً، الدينار أقوى من الدولار
استقرار موقت فقط
استقرار موقت فقط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.