نيويورك تايمز: الغرب "يدّعي" الوحدة بخصوص حرب أوكرانيا

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه مع انطلاق "مؤتمر ميونخ للأمن"، أمس الجمعة، "حاول" قادة الدول الغربية إظهار الوحدة فيما بينهم من أجل التأكيد على تماسك الجبهة المناهضة لروسيا ودعم أوكرانيا، رغم الانقسامات.وقالت الصحيفة إن "تماسك الجبهة الغربية سيتم اختباره مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثاني بعد تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين المتحاربين".وأشارت إلى أن المسؤولين الغربيين، بمن فيهم نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، حاولوا، أمس، إظهار موقف حازم ضد موسكو مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب.ورأت الصحيفة أن تكلفة استمرار القتال في أوكرانيا وإطالة أمد الحرب "ستؤديان إلى خلق توترات جديدة بين الحلفاء الغربيين".وقالت الصحيفة: "المؤتمر بدأت فعالياته، الجمعة، تحت شعار كيفية إنهاء الحرب" وتساءلت: "هل السيادة الأوكرانية الكاملة على كل أراضيها ممكنة؟.. إذا لم يكن كذلك، فهل يمكن أن تكون هناك مفاوضات؟ هل روسيا مهتمة بالمفاوضات؟".وأضافت: "هناك مخاوف بين الأوروبيين من أن الرئيس الأمريكي المقبل قد لا يكون جو بايدن، وأن خصمه (الذي يبدو جمهوريًا وفقًا للصحيفة) قد لا يكون لديه نفس الإخلاص للناتو والحرب في أوكرانيا".كما سلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ"المفارقة الطريفة" عندما حث المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال افتتاح المؤتمر - الذي ينعقد في بلاده – الحاضرين على "إرسال الدبابات إلى أوكرانيا بشكل عاجل"، التي طالما أراد الكثيرون أن توفرها بلاده.وكانت ألمانيا بعد أسابيع من الضغط قد وافقت، الشهر الماضي، على إرسال ما لا يقل عن 14 دبابة قتال رئيسة من طراز "ليوبارد 2" الألمانية الصنع إلى أوكرانيا والسماح للدول الأخرى بالأمر نفسه.