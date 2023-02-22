"لأجل مستقبل روسيا".. بوتين: العمليات العسكرية مستمرة في اوكرانيا

وقال بوتين على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "أخبرتني القيادة العسكرية أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".واعلن بوتين، في وقت سابق، أن "روسيا ستضطر لإبعاد التهديدات عن حدودها، بما يتناسب مع مدى الأسلحة الغربية التي يستلمها نظام كييف.وقال في كلمته أمام الجمعية الفيدرالية: "هناك أمر يجب أن يفهمه الجميع، كلما ازداد مدى منظومات الأسلحة الغربية التي تزود بها أوكرانيا، اضطررنا لإبعاد التهديدات أكثر عن حدودنا، هذا أمر طبيعي".يأتي ذلك فيما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من دخول عامها الثاني في 24 فبرارير الجاري.فيما لا تزال القوات الروسية تتخبط في الشمال الروسي ساعية للسيطرة على مدينة باخموت.