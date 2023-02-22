"الناتو": بوتين غير مستعد للسلام

وقال ستولتنبرج، في كلمته باجتماع قادة بوخارست 9، أن الناتو ملتزم بحماية كل شبر من أراضي الحلف"، مؤكدا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدًا للسلام، مشددا أنه لن يسمح لروسيا بالتأثير على أمن أوروبا".وفي وقت سابق، أشار ستولتنبرج إلى أن "بوتين يستعد لمزيد من الحرب، ولذا يجب على حلفاء الناتو الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا وتعزيزه".وأوضح ستولتنبرج: "يجب أن نمنح أوكرانيا ما تحتاجه لتنتصر"، مضيفًا "لا نعرف متى ستنتهي الحرب ولكن عندما تنتهي ، نحتاج إلى التأكد من أن التاريخ لن يعيد نفسه".