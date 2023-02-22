الخارجية الروسية: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون اخطارنا

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أن "واشنطن طلبت من موسكو مراعاة أمن بايدن خلال زيارته لكييف".واعتبرت أن "غياب موضوع التسوية الدبلوماسية للنزاع في أوكرانيا في كلمتي الرئيس الأميركي في كييف ووارسو يشهد على رغبة واشنطن في زيادة درجة التصعيد مع موسكو".واضافت أن "لقاء بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أظهر "من الحاكم الفعلي لأوكرانيا".وتابعت: "الجدير بالذكر أن الأميركيين لم يتطرقوا حتى إلى الرغبة في تسوية سياسية للأزمة. كل هذا يشهد على نية الولايات المتحدة غير المسؤولة والمتهورة لزيادة درجة التصعيد في المواجهة مع روسيا. هذا إجرام من جانب البيت الأبيض".وكان بايدن قد وصل كييف، يوم الاثنين الماضي، في زيارة مفاجئة، قبل توجهه إلى بولندا، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.وتعهّد بايدن خلال الزيارة، بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة الثابت للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.