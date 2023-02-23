تطمينات صينية لروسيا وصحف عالمية تعلق: أثارت مخاوف الدول الغربية

جاء ذلك بعدما أشاد وانغ، بقوة العلاقات الروسية الصينية، وأكد متانة الشراكة بين القوتين العظميين ضد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.وقال الزعيم الروسي إن نظيره الصيني شي جين بينغ، سيزور موسكو، إذ أشاد الجانبان بمرونة الشراكة الصينية الروسية في مواجهة العداء المتزايد مع الغرب.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشراكة بين البلدين تعمقت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام؛ ما أزعج الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، إذ أعلن كلا البلدين أن صداقتهما "لا حدود لها"، كما مدت بكين شريان الحياة الاقتصادي لروسيا التي تكافح مع العقوبات الغربية.وقالت "الجورنال" إن الجانبين اتفقا على "استمرار العداء بين الغرب وكلّ من الصين وروسيا"، إذ صرح بوتين بأن "العلاقات الدولية صعبة اليوم، وأن التعاون بين روسيا والصين مهم للغاية لتحقيق الاستقرار في الوضع الدولي"، بينما ردَّ وانغ بأن "بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع موسكو لصالح بلداننا والعالم بأسره."وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الصينيين يأملون في أن تؤدي زيارة شي، المزمعة إلى موسكو لتمهيد الطريق لمحادثات سلام متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن مثل هذه المفاوضات ستمنح الصين منبرًا لتكرار دعواتها ضد استخدام الأسلحة النووية.في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن "الخطاب الناري" الذي ألقاه بوتين، الثلاثاء، قد يبدد أي آمال في مبادرة سلام صينية، حيث أكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها العسكرية. كما أعلن بوتين تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة.من جانبها، قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن بكين تمكنت من الكشف عن خطة سلام للصراع بين روسيا وأوكرانيا "عندما فشل الغرب في التوسط ولكنه صب الزيت على النار فقط"، مشيرة إلى أن المبادرة التي كشفت عنها البلاد الثلاثاء، هيمنت على اجتماع بوتين ووانغ.وذكرت الصحيفة الصينية، الناطقة بالإنجليزية، أنه بينما تهتم الولايات المتحدة والدول الغربية أكثر بإرسال أسلحة إضافية للحفاظ على استمرار القتال، تبذل بكين قصارى جهدها للتوسط بين البلدين المتحاربين على الرغم من "صعوبة" تحقيق ذلك.وأضافت الصحيفة: "نظرًا لأن كييف تخضع بشدة لواشنطن التي لا ترغب في وقف إطلاق النار وتفضل صراعًا طويل الأمد لمواصلة تقويض موسكو وتغيير الوضع الراهن بالقوة، فمن الصعب رؤية صيغة سلام قابلة للتنفيذ."وتابعت: "قد يتحقق السلام فقط بعد أن يؤدي المزيد من الخسائر والأضرار في ساحات القتال إلى تغيير جانب واحد على الأقل لرأيه."وقالت الصحيفة إن وانغ، أجرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مناقشات متعمقة حول الأزمة الأوكرانية، وأكد أنه كلما زاد الوضع تعقيدًا، لم تتمكن بكين من التخلي عن جهود السلام، كما أبلغ وانغ نظيره الروسي، أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصين مستعدة للحفاظ على زخم التنمية السليم في النموذج الجديد لعلاقة الدولة الكبرى مع روسيا.ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إنه إذا رفض قادة الغرب الاعتراف بأن بعض المخاوف الأمنية لروسيا مشروعة ومعقولة، فسوف يكررون الأخطاء التي ارتكبوها مع توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العقود الماضية والتي أدت في النهاية إلى الصراع الحالي.