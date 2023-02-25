قوات "فاغنر" تعلن سيطرتها على مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

ونقلت وسائل اعلام روسية عن القائد قوله: "تفصلنا 1740 م عن مواقع قواتنا المتقدمة إلى وسط أرتيوموفسك".وأضاف أن "قوات كييف ما زالت صامدة، لكن روحها المعنوية تصاب بالإحباط وتصبح أضعف"، متابعا: "العدو بدأ في التراجع".وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، فهذه ليست مدينة كبيرة للغاية، وذلك بعد أن زارها وقلّد المدافعين عنها بالأوسمة والميداليات، وأكد أنها قلعة حصينة لن تقع في يد الجيش الروسي مهما كان الثمن.