قرون من الاشعاع.. روسيا تواصل تهديدها النووي

وقال ميدفيديف في تصريحات نشرتها صحيفة "إزفيستيا" اليومية: "بالطبع ضخ الأسلحة يمكن أن يستمر... وأن يعرقل أي إمكانية لإحياء المفاوضات".واضاف: "أعداؤنا يفعلون ذلك بالضبط، لا يريدون أن يفهموا أن أهدافهم ستنتهي بالتأكيد بفشل ذريع. خسارة للجميع. انهيار. نهاية للعالم. ستنسى لقرون كيف كانت حياتك في السابق، حتى تتوقف الأنقاض عن إطلاق الإشعاع".وتأتي تصريحات ميدفيديف، في أعقاب تحذير نووي أطلقه بوتين الأسبوع الماضي وتصريح صدر عنه أمس الأحد وصف فيه المواجهة بين موسكو والغرب بأنها "معركة وجودية لروسيا وشعبها".