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قرون من الاشعاع.. روسيا تواصل تهديدها النووي
روسيا - أوكرانيا
2023-02-27 | 08:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
894 مشاهدة
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن استمرار الغرب في تزويد كييف بالأسلحة قد يقود لكارثة نووية عالمية.
وقال ميدفيديف في تصريحات نشرتها صحيفة "إزفيستيا" اليومية: "بالطبع ضخ الأسلحة يمكن أن يستمر... وأن يعرقل أي إمكانية لإحياء المفاوضات".
واضاف: "أعداؤنا يفعلون ذلك بالضبط، لا يريدون أن يفهموا أن أهدافهم ستنتهي بالتأكيد بفشل ذريع. خسارة للجميع. انهيار. نهاية للعالم. ستنسى لقرون كيف كانت حياتك في السابق، حتى تتوقف الأنقاض عن إطلاق الإشعاع".
وتأتي تصريحات ميدفيديف، في أعقاب تحذير نووي أطلقه بوتين الأسبوع الماضي وتصريح صدر عنه أمس الأحد وصف فيه المواجهة بين موسكو والغرب بأنها "معركة وجودية لروسيا وشعبها".
المحرر:
سعد أحمد
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