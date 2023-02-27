بعد بايدن.. زيارة مفاجئة لوزيرة الخزانة الأمريكية إلى أوكرانيا

وقالت يلين في مكتب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال: "أمريكا ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر"، معلنة تحويل مبلغ 1.25 مليار دولار إلى أوكرانيا ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدرة بـ 9.9 مليار.وأضافت، "ننظر في طلب أوكرانيا بفرض عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي لكن ندرس العواقب المحتملة على بعض حلفائنا".فيما قال شميهال، إنه ناقش مع يلين فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا بهدف إضعاف اقتصادها وجيشها و"مصادرة الأصول الروسية المجمدة ووضعها لصالح إعادة إعمار أوكرانيا".في لقاء خاص مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قالت وزيرة الخزانة إنها أشادت بالرئيس الأوكراني، "لقيادته وتصميمه في مواجهة الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة".والتقت يلين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين رئيسيين آخرين بعد أيام فقط من بداية العام الثاني للحرب، وكررت التأكيدات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع في كييف.