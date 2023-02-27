الرئيس الأوكراني يقر بصعوبة الأوضاع في باخموت

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "في قطاع باخموت، يزداد الوضع صعوبة باستمرار. العدو يدمر بشكل متواصل كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا... جنودنا الذين يدافعون عن المنطقة المحيطة بباخموت هم أبطال حقيقيون".وتابع "طيارونا ووحداتنا المضادة للطائرات وغيرهم من خبراء قواتنا الجوية يقومون بعمل رائع، لكننا سنكون قادرين على حماية أجوائنا بالكامل عندما يتم رفع تحريم الطيران بالكامل في العلاقات مع شركائنا".