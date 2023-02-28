"المواد السامة" تدخل على خط الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى معلومات وزارة الدفاع الروسية بشأن "وصول المواد السامة".وقالت اللجنة في البيان إن "الشحنة التي وصلت برفقة مواطنين أجانب، نقلت إلى خط التماس بالتزامن مع توريد وسائل الحماية من المواد الكيميائية السامة، ما قد يدل على محاولة تنفيذ استفزازات واسعة النطاق باستخدام مادة كيميائية سامة".وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أعلنت يوم 28 فبراير أن الولايات المتحدة "تستعد لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة" في أوكرانيا.