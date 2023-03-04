موسكو توجه اتهاماً جديداً لكييف يخص محطة نووية

وكتب أوليانوف عبر تيليغرام: "في سبتمبر، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية. هذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى محطة الطاقة النووية، لكنه لم ينفذ بعد. لسوء الحظ، أوكرانيا ليست مستعدة لذلكوتقع محطة زاباروجيا للطاقة النووية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرجودار، وهذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية – تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات.